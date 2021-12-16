منتخب الإمارات للشباب يواجه نظيره الألماني غداً

المصدر: البيان

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يواجه منتخبنا الوطني للشباب نظيره الألماني يوم غد الجمعة على استاد شفاييم في الثانية مساءً، بينما يلتقي منتخب روسيا مع منتخب إسرائيل على استاد نتانيا الساعة الثالثة مساءً، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والختامية للبطولة الشتوية الدولية المقامة في إسرائيل.

وكان أبيض الشباب قد خاض مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية للبطولة أمام منتخبي إسرائيل وروسيا وخسرهما بنتيجتي ( 1 - 4 ) و ( 2 – 3 ) على التوالي.

وقال بدر أحمد الحمادي مدير المنتخب: " أن المشاركة في البطولة تتيح لنا تجربة جميع اللاعبين الذين سبق لهم التدريب ولعب مباريات ودية مع المنتخب خلال المعسكرات التي أقيمت مؤخراً واللاعبين المنضمين حديثاً ومتواجدين معنا في هذه البطولة، وأن الجهاز الفني للمنتخب مهتم بمتابعة مسابقات تحت 18 عاماً لاكتشاف المزيد من اللاعبين المميزين وتجربتهم خلال مثل تلك المباريات الدولية والتجمعات المقبلة للوقوف على مدى انسجامهم في اللعب ضمن صفوف أبيض الشباب".

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