إصابة مرياح مدافع العين في الرباط الصيلبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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تعرض ياسين مرياح مدافع المنتخب التونسي ونادي العين الإماراتي لإصابة على مستوى الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام المنتخب المصري في مباراة نصف نهائي كأس العرب، مساء أمس.

وأصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة مرياح على مستوى الرباط الصليبي ومتمنيا له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب.

ويعدّ مرياح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب التونسي ونادي العين وسيكون أبرز المتغيبين عن نهائي كأس العرب بين المنتخبين التونسي والجزائري السبت المقبل.

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