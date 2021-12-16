مباراتان في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين

المصدر: دبي - عدنان الغربي - أبوظبي - محمد صادق، أحمد عيسى- كلباء - محمد فضل

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تنطلق اليوم مرحلة الذهاب لدور الثمانية لكأس رابطة المحترفين، ويشهد اليوم الأول مباراتين، حيث يواجه النصر الوحدة، والثانية بين كلباء والجزيرة.



ويستضيف النصر نظيره الوحدة عند الساعة 20.15 من مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، في لقاء مهمّ يبحث فيه كل منهما عن تحقيق خطوة الأمان قبل مباراة العودة 4 يناير المقبل.



ويخوض النصر المباراة منقوصاً من خدمات لاعبه الجزائري مهدي عبيد الذي يواصل عملية التأهيل، ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة العميد عودة المدافع محمد عايض إلى جانب البرازيلي غلوبير ليما في قلب الدفاع.



ويتطلع الوحدة إلى تجاوز النصر وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب، إذ يسعى الوحدة إلى مواصلة مشواره في البطولة التي أحرز لقبها مرتين. وعمل الفريق خلال فترة التوقف على تجهيز جميع اللاعبين، خصوصاً العناصر الشابة بدنياً وفنياً تحت قيادة المدرب الفرنسي غريغوري الذي يسعى لاستكمال نجاحه مع الفريق منذ توليه المهمة عقب إقالة الهولندي تين كات. وتأهل الوحدة إلى ربع النهائي بعد تخطيه خورفكان في دور الـ 16 بالخسارة في الذهاب 2-3 والفوز في مباراة العودة 1-0.



وخاض العنابي مباراة ودية واحدة خلال التوقف وفاز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



جاهزية



وأكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر أن فريقه على أتم الاستعداد لمواجهة أصحاب السعادة وتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه قبل لقاء العودة الحاسم في أبوظبي، مشيراً إلى أن العميد استثمر فترة التوقف بالشكل الأمثل لتصحيح بعض الأخطاء، وقال: نتوقع مباراة قوية ومثيرة أمام الوحدة الذي يضم لاعبين مميزين، خصوصاً في خطي الوسط والهجوم.



من ناحيته أكد غريغوري مدرب الوحدة أن العنابي يبحث عن الفوز في مواجهة اليوم رغم صعوبة المباراة كونها أمام منافس صلب، مشيراً إلى أن الوحدة يتطلع إلى الفوز في كل مباراة يخوضها والمنافسة على جميع البطولات.



وقال: «سعداء بالعودة إلى المنافسات المحلية بعد توقف طويل، ولكن يجب التعامل بحذر وذكاء مع الفترة المقبلة التي ستشهد ضغطاً في المباريات، وحرصنا خلال التوقف على تجهيز جميع اللاعبين».



مواجهة ثانية



ويستقبل اتحاد كلباء ضيفه الجزيرة في تمام السادسة مساءً ضمن ذهاب ربع نهائي مسابقة كأس الرابطة، وهي المواجهة الثانية التي تجمع الفريقين هذا الموسم بعد نهاية مباراتهما في دوري أدنوك للمحترفين على وقع التعادل السلبي، ولم يحقق كلباء أي فوز على الجزيرة في عصر الاحتراف، ويطمح نمور كلباء للابتعاد عن الأخطاء وتحقيق نتيجة مريحة قبل لقاء الإياب الذي سيكون في العاصمة أبوظبي وتحديداً يوم 3 يناير المقبل بملعب مدينة زايد الرياضية.



وقال المدرب خورخي داسيلفا إن معنويات لاعبي النمور عالية، وهناك رغبة كبيرة في تحقيق الفوز على الجزيرة والذهاب بعيداً عبر هذه البطولة.



خصم متميز



بدوره أكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة جاهزية فريقه للقاء، مبيناً أنه سيدفع بأفضل وأقوى تشكيلة من أجل تحقيق الفوز، وأضاف: نواجه خصماً متميزاً يتمتع لاعبوه ببنية جسمانية قوية ولياقة بدنية عالية، مع قوته أيضاً في الدفاع والهجوم، أعلم جيداً قدرات اتحاد كلباء وأنه منافس قوي لجميع الفرق، لذلك لابد من مضاعفة الجهد أمامه.

وأشار كايزر إلى اكتمال تحضيرات لاعبيه للقاء، باستثناء خلفان مبارك الذي انضم متأخراً إلى التدريبات الجماعية، بسبب الإصابة التي أبعدته أخيراً عن الملاعب، وأضاف: أما اللاعبون الدولييون فانضموا حديثاً للتدريبات، وسنرى قبل اللقاء إمكانية مشاركتهم في المباراة من عدمها.

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