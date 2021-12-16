أبيض الشباب يواجه ألمانيا بـ«دولية إسرائيل» غداً

المصدر: شفاييم - البيان الرياضي

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خسر منتخبنا الوطني للشباب أمام نظيره الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت أمس على استاد شفاييم ضمن الجولة الثانية من البطولة الدولية الشتوية التي يُنظمها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم للفترة من 12 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وتُقام مباريات الجولة الختامية لمنافسات البطولة الدولية غداً، حيث يلتقي الأبيض مع منتخب ألمانيا على استاد شفاييم الساعة الثانية مساءً بتوقيت الإمارات، فيما يلتقي منتخب روسيا مع نظيره الإسرائيلي على استاد نتانيا الساعة الثالثة مساءً.

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