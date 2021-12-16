الشارقة يوافق على عودة ريكاردو إلى برشلونة

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

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وافقت شركة الشارقة لكرة القدم، على طلب نادي برشلونة الإسباني، باستعادة طبيب الفريق الأول للشارقة ريكاردو برونا، وأكمل الشارقة تسويته مع الطبيب ليعود بذلك إلى ناديه الإسباني السابق.

وانضم الدكتور برونا، والذي سبق له العمل محاضراً بجامعة برشلونة، قبل أن يلتحق بالجهاز الطبي للنادي الكاتالوني، مديراً طبياً للجهاز الطبي في الشارقة، طبيباً للفريق الأول، في يوليو الماضي، وعمل منذ استلامه مهامه على الإشراف على كل حالات الإصابات والتأهيل للاعبي الفريق، حتى موعد مغادرته الدولة، بعد أن استجاب النادي لطلب برشلونة باستعادته.

وستعلن شركة الشارقة لكرة القدم في الأيام القليلة المقبلة، هوية طبيب الفريق الأول الجديد، وتحرص الشركة على إنهاء هذا الملف بشكل سريع، حتى لا يتأثر البرنامج العلاجي للاعبين المصابين في الفريق.

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