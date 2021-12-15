سلطان الفلاحي يشيد بأداء سيتي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أشاد سلطان حارب الفلاحي رئيس مجلس إدارة نادي سيتي بأداء اللاعبين خلال مباريات الفريق، وآخرها أمام التعاون التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما ضمن دوري الدرجة الأولى، وأثنى على الروح والجدية التي ميزت الفريق.

وقال حمد عيسى لاعب سيتي إن التعادل أمام التعاون لم يكن منصفاً، مشيراً إلى أن المنافس كان محظوظاً وأدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة، وعموماً النتيجة ليست سيئة لأنها أوقفت الهزائم التي تعرضنا لها مؤخراً وستكون بداية مرحلة جديدة.

وأضاف: أعتقد أن مردودنا بدأ يتحسن في الفترة الأخيرة، وظهر الفريق بمظهر جيد مؤخراً، لكن للأسف الحظ لم يحالفنا في تحقيق الفوز.

وتابع: في البداية لم نتأقلم على الوضع الجديد، لكن حالياً، يرغب اللاعبون في إنهاء الدوري بمركز جيد.. ولسنا مطالبين بالمنافسة على اللقب، والإدارة لا تطالبنا بما هو فوق طاقتنا ومتفهمة للوضع تماماً، مع ذلك لابد أن تكون لنا بصمة في المنافسة، لكي نؤكد أن صعود سيتي لدوري الأولى إضافة للمنافسة.

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