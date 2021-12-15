اجتماع مرئي للجنة تطوير الكرة الآسيوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شارك محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماع لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي، الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سالم الوهيبي رئيس اللجنة وبمشاركة الأعضاء.

وأعربت اللجنة عن ثقتها في قدرة البرامج الجديدة للتطوير، على الارتقاء بمستوى اللعبة على كل المستويات في القارة الآسيوية، بشكل يعكس التزام الاتحاد بتحقيق النجاح طويل الأمد في الاتحادات الوطنية والإقليمية.

واطلع أعضاء اللجنة على تفاصيل إطلاق أكاديمية مركز التميز بالاتحاد الآسيوي، الذي تضمن تقديم دورات شهادة ودورات دبلوم الإدارة.

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