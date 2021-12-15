أعلى معايير الجودة لـ«أغلى الكؤوس»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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رحب أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، بالفرق المشاركة في مرحلة دور الستة عشر من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً التوفيق لكل الفرق، التي تتنافس من أجل الوصول إلى الأدوار المتقدمة في هذه البطولة المهمة.

وأوضح أن اتحاد الكرة يولي مسابقة كأس رئيس الدولة اهتماماً خاصاً، ويحرص على تنظيمها وفق أعلى معايير الجودة والتميز، باعتبارها البطولة الأغلى في كرة الإمارات، مؤكداً أن جميع الفرق تسعى لتقديم أفضل المستويات والمنافسة بقوة عليها.

قال: كأس رئيس الدولة غالية على قلوب الجميع، وهذا الأمر يضاعف من قيمتها، ويرفع درجة التنافس بين الفرق، كما تكتسب البطولة أهمية كبيرة لدى الجماهير، التي تحرص على حضور المباريات، وتشجيع اللاعبين أملاً في حصد الكأس الغالية.

وكشف رئيس لجنة المسابقات أن مباريات دور الـ 16 وربع النهائي، ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيلعب الدور قبل النهائي من البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاباً وإياباً، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 15 فبراير 2022، فيما تقام مباراة الإياب يوم 22 من نفس الشهر، على أن يتم تحديد الملاعب وتوقيتات المباريات لاحقاً بناء على هوية الفرق المتأهلة.

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