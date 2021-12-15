مسافي يتعاقد مع المدرب فهد الدبل

المصدر: مسافي - محمد فضل

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تعاقدت إدارة نادي مسافي أحد فرق دوري الهواة مع المدرب الوطني فهد الدبل، حتى نهاية الموسم الكروي الحالي 2021-2022، خلفاً لمواطنه محمد الخديم، وأكد سعيد المحرزي رئيس مجلس إدارة مسافي إن التعاقد مع المدرب الجديد يستمر حتى نهاية الموسم في أبريل المقبل، مشيراً إلى أن الدبل يعتبر من المدربين المعروفين، وسبق له تولي فرق المراحل السنية في خورفكان، كما عمل مساعداً للمدرب بدر صالح مدرب فريق رديف خورفكان المشارك في مسابقة دوري المحترفين على مستوى الرديف، عمل أيضاً في نادي دبا الحصن، وتمنى المحرزي التوفيق للمدرب الدبل الذي سيشرف على الفريق الأول خلفاً لمواطنه محمد الخديم الذي قدم اعتذاره عن إكمال المهمة.

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