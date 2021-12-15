ثمن نهائي أغلى الكؤوس 20 الجاري

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق الدور ثمن النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم خلال أيام 20، 21، 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 فريقاً من بينها 14 فريقاً من دوري المحترفين.

إضافة إلى فريقي العربي وحتا المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى. وتحظى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة باهتمام ومتابعة كبيرين منذ انطلاقتها للمرة الأولى في العام 1974، وازدادت أهميتها مع مرور الوقت واحتدام التنافس بين فرق الأندية للظفر باللقب في كل عام، والسعي لتحطيم الرقم القياسي لعدد مرات التتويج.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز