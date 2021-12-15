أبيض الشباب أمام نظيره الروسي في «دولية إسرائيل»

المصدر: تل أبيب - البيان الرياضي

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يخوض منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم اليوم مباراته الثانية في البطولة الشتوية الدولية في إسرائيل، حين يلاقي منتخب روسيا على استاد شفاييم الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات.

وكان منتخبنا الوطني قد خاض مباراته الأولى في البطولة أول من أمس أمام منتخب إسرائيل وخسرها بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز منتخب روسيا على منتخب ألمانيا بثلاثة أهداف لهدف.

وأكد الإسباني فرانك أورتيغا مدرب «شباب الأبيض» أن المشاركة في هذه البطولة تجربة مهمة نسعى من خلالها إلى تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها اللعب أمام منتخبات قوية من المدرسة الكروية الأوروبية، ولا ننظر للنتائج بقدر ما يهمنا الاستفادة الفنية والخبرات التي سيكتسبها اللاعبون من المباريات الودية القوية في مرحلة الإعداد قبل الاستحقاقات الرسمية.

وأضاف أورتيغا: «بعد المباراة الأولى وقفنا على السلبيات التي حدثت بسبب عدم التركيز، وعملنا على معالجتها قبل مباراة الغد، وتحدثنا مع اللاعبين عن أهمية الترابط والانسجام بين خطوط المنتخب طوال شوطي المباراة».

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