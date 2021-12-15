استقبال حافل لبعثة المواي تاي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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عادت للبلاد فجر أمس عبر مطار أبوظبي الدولي، بعثة منتخبنا الوطني للمواي تاي، قادمة من العاصمة التايلاندية بانكوك بعد المشاركة الإيجابية في بطولة العالم، التي اختتمت أول من أمس هناك، وشهدت مشاركة 900 لاعب من 95 دولة من مختلف قارات العالم.

وقد حظيت البعثة باستقبال حافل بالورود في المطار تقديراً للإنجاز الكبير، حيث حصل المنتخب على 14 ميدالية متنوعة، منها ذهبيتان و8 فضيات و4 برونزيات.

كان في استقبال البعثة عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأسر اللاعبين، الذين قدموا التهنئة للأبطال بمناسبة الإنجاز الرياضي العالمي الرائع والمشرف الذي تحقق، في ظل مشاركة كوكبة من اللاعبين الصاعدين في صفوف منتخبنا، مما يؤكد سلامة القاعدة التي تأتي ترجمة للتخطيط السليم لاتحاد اللعبة برئاسة عبد الله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد العربي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للكيك بوكس والمواي تاي.

يذكر أن البعثة تضم طارق المهيري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي IFMA، أمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي المدير التنفيذي للاتحاد الإماراتي للعبة، ومحمد خليفة الكتبي مشرف المنتخب، والجهاز الفني المكون من المدير الفني للمنتخب عمر النعيمي، وسانيت سامات ومونغوكن كاليك، وعادل جواد، وخاناتيب شارين وجبريل أبو سنينة، بجانب 21 لاعباً، هم:

إلياس حبيب علي، ونور الدين سمير، ومحمد مرضي، وإبراهيم بلال، ورافي رمزي، وعبد الله الحوسني، وأحمد عبد العزيز، وإبراهيم الحمادي، ومحمد عادل، وعماد يوسف، ومحمد طارق المهيري، وراكان احمد، ومحمد جفله، ومحمد بلال، وعزيز الحمادي، وحارب البلوشي، وحمدان المنصوري، وعبد الله الشحي، وبشار الصوالحة، ومحمد الشعري، وجاسر الصوالحة، بالإضافة إلى طاقم التحكيم الإماراتي المكون من الحكام مشاري المنصوري، ومحمد صالح الحمادي، وراشد آل علي، واحمد الخشوعي، وموزة الغاوي، وبلقيس الظنحاني.

طارق المهيري رئيس البعثة قال: إن هذا الإنجاز الكبير يحسب للمنتخب الوطني للمواي تاي.

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