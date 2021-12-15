تفوق للمحترفين العرب والأفارقة في دورينا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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عاد اللاعبون العرب والأفارقة، إلى التوهج في دورينا هذا الموسم، وفرضوا مكانتهم بشكل كبير من خلال جولات دوري أدنوك للمحترفين حتى الآن، بعدما لجأت الأندية إلى استقطاب أسماء لامعة عدة منهم في المواسم الثلاثة الأخيرة، ليصل عددهم في الموسم الحالي 2021 - 2022، إلى 23 لاعباً من أصل 56 لاعباً محترفاً موزعين على 14 نادياً تشارك في دوري المحترفين.

ووصلت نسبة اللاعبين العرب والأفارقة والحاملين منهم لجنسيات أخرى، إلى 57%، وهؤلاء اللاعبون موزعون على 11 نادياً تتنافس في دوري أدنوك للمحترفين، مع عدم وجود لاعبين عرب أو أفارقة في أندية شباب الأهلي، الوصل وبني ياس، وتزداد الإعداد كثيراً إذا تم احتساب المسجلين في فئتي اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة.

قائمة الأندية

ويتصدر نادي الإمارات، قائمة الأندية المتعاقدة مع محترفين من العرب والأفارقة، إذ تضم قائمته كل من المغربيين آدم النفاتي ووليد صبار، والإيفواري جنادو جوزيف جويدي والجزائري محمد زكرياء بولحية، كما شهدنا في الموسم الجاري، جنسيات جديدة تظهر في دوري المحترفين، مثل البحريني علي مدن مع العروبة، وتفوق لافت للاعب المغرب العربي، مع وجود 8 لاعبين من تونس والمغرب والجزائر موزعين على 5 أندية.

10 جولات

تؤكد الإحصائيات والأرقام للجولات العشر التي لعبت من دوري أدنوك للمحترفين، أن تفوق اللاعبين العرب والأفارقة، ليس في عددهم هذا الموسم فقط، إذ يتصدر التوغولي لابا كودجو مهاجم العين، قائمة هدافي الدوري برصيد 12 هدفاً، وبمعدل 1.2 هدف في المباراة الواحدة، بعد عودته للتسجيل في الجولة العاشرة الأخيرة، بثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك الجزيرة، بعد غياب 3 جولات عن التسجيل، ومنها مباراة للإيقاف.

كما يتصدر لابا كودجو، قائمة أكثر اللاعبين تسديداً على المرمى بـ 48 تسديدة، فيما يتصدر علي مدن لاعب العروبة، قائمة اللاعبين الأكثر نجاحاً في المراوغة في مباريات دورينا بـ 36 مراوغة ناجحة، أما التونسي محمد فراس بالعربي لاعب عجمان، فيتقاسم صدارة اللاعبين الأكثر مشاركة بـ 900 دقيقة، مع الإيفواري كوامي لاعب العين المقيم.

ويتفوق السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم الظفرة، في الأكثر نجاحاً في المواجهات بـ 95 مواجهة، المواجهات الهوائية الناجحة بـ 65 مواجهة، ويتصدر المغربي عصام العدوة مدافع الظفرة، قائمة الأكثر نجاحاً في التشتيت بـ 50 كرة.

تفوق خليجي

اللافت أن التفوق العربي والأفريقي، ليس قاصراً على دورينا فقط، بل يمتد إلى الدوريات الخليجية، فعلى سبيل المثال، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، يتقاسم النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الشباب، والكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون، صدارة ترتيب الهدافين ولكل منهما 9 أهداف، في حين، يتصدر الكيني مايكل أولونغا مهاجم الدحيل، صدارة هدافي الدوري القطري برصيد 12 هدفاً.

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