عادل الرميثي رحلة ماراثونية وفاءً للقيادة والوطن

المصدر: دبي-علي الظاهري

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يتسابق أبناء الإمارات على رد الجميل للقيادة الرشيدة والوطن، ومن بينهم المواطن عادل الدليل الرميثي الذي انطلق في رحلة ماراثونية بدراجته الهوائية يجوب من خلالها الإمارات السبع ابتداءً من سارية العلم في إمارة الفجيرة ووصولاً إلى سارية العلم مقابل كورنيش العاصمة أبوظبي.

وتأتي هذه المبادرة الوطنية والفردية من الرميثي، كرسالة شكر وعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد العبارة الخالدة «لا تشلون هم» التي تجسد حرص القيادة على ضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وكل من يعيش على أرض إمارات الخير، حيث يقوم الرميثي بجولة بدراجته حاملاً صورة سموه وشعار «لا تشلون هم» في هذا العام الاستثنائي الذي يتزامن مع احتفالات دولتنا الحبيبة بعيد الاتحاد الخمسين.

وأعرب الرميثي الذي مثل منتخب الإمارات ونادي النصر في الدراجات الهوائية في عام 1987، عن سعادته وفخره بهذه المبادرة التي لا تخلو من التحديات كونه في سن الخمسين حالياً ووزنه يتجاوز المائة كلغم فضلاً عن حمله حقائب تزن 30 كلغم مع الدراجة.

وتقدم الرميثي بجزيل الشكر إلى كل من رحب به خلال زيارته لمختلف مدن وإمارات الدولة وللشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وشيوخ وأهالي وسكان رأس الخيمة، على حفاوة الاستقبال بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين الذين أشادوا بالمبادرة وكانت كلماتهم بمثابة الحافز والدعم المعنوي في رحلته.

لافتاً إلى أن بداية الرحلة كانت من الفجيرة مروراً بمدينة الذيد ثم إلى رأس الخيمة وبعدها إلى سارية العلم في أم القيوين ثم عجمان والشارقة ووصولاً إلى المحطة قبل الختامية في دبي، وبعدها سينطلق من شارعي الضيافة وجميرا وسيحاول جاهداً المرور على اكسبو 2020 دبي، قبل مسك الختام في العاصمة أبوظبي.

وثمن الرميثي دعم كل من سانده في رحلته ، وقال إنه كان يمارس رياضة الدراجات الهوائية بصورة رسمية سابقاً وحالياً يستمتع بقيادة الدراجات عبر جولات داخلية وخارجية منها أثناء زيارته الهند عام 2018 وقطع حينها 365 كلم من نيودلهي إلى الشمال الهندي.

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