عبدالله قنزول: العربي ظاهرة «الهواة»

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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فرض العربي نفسه كرقم صعب في دوري الأولى، حيث يتصدر الفريق ترتيب فرق الهواة برصيد 25 نقطة، متفوقاً على المرشحين للصعود وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن.

وأكد عبدالله سالم قنزول المدير التنفيذي للنادي العربي في تصريح لـ«البيان الرياضي» أن العربي يعد بالفعل ظاهرة دوري الهواة هذا الموسم بما قدمه من مستويات ونتائج، مضيفاً: ذلك نتيجة طبيعية للعمل الكبير والجهد المبذول من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين ووقفة الجمهور، وذكر قنزول:

إن الاستقرار أيضاً أسهم في الظهور الجيد وأضاف: الفريق فرض نفسه، وهو يحقق نتائج جيدة بكل تأكيد، لكن يبقى الحديث عن المنافسة على الصعود في غير أوانه حالياً، الدوري طويل ونصف الفرق أو أكثر مرشحة للصعود، لا يمكن القول:

إن هناك فرقاً بعينها مرشحة، هناك ما يزيد على سبعة فرق قادرة على بلوغ دوري المحترفين، والمفاجآت واردة في ظل تطور مستوى الفرق وارتفاع سقف الطموح. وأضاف: المال مهم أيضاً لكنه ليس كل شيء وهو وحده لا يحقق الانتصارات ونحن في وضع مالي مستقر.

وتابع: حالياً لا نفكر في الصعود ونتعامل مع الدوري بالقطعة وندخل كل مباراة من أجل الفوز .

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