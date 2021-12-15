سلطان السويدي: «الصقور» قادر على البقاء مع «المحترفين»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أكد سلطان السويدي مدافع الإمارات (الصقور) أن فريقه قادر على البقاء في دوري المحترفين، وأنه يستحق ترتيباً أفضل من المركز الأخير الذي يحتله في روليت المنافسة برصيد نقطة واحدة، ذاكراً أن المستوى الذي قدمه زملاؤه اللاعبون منذ انطلاق المنافسة لا يتناسب مع مركزه.

وأضاف السويدي: صحيح أن موقفنا صعب في المنافسة ونحتاج للكثير من العمل، لكن المشوار ما زال طويلاً وكل شيء يمكن أن يتغير، خصوصاً أن فارق النقاط بين الأندية ليس كبيراً، وبالقليل من الجهد يمكن تعويض النقاط التي خسرناها .

وأشار سلطان السويدي إلى تجربة سابقة له مع الظفرة عندما كان لاعباً في صفوفه، ذاكراً أن الظفرة كان قد أنهى النصف الأول من الدوري برصيد 4 نقاط فقط، لكنه نجح في نهاية الموسم في تفادي الهبوط، وأضاف: الآن نمتلك فرصة جمع أكثر من 4 نقاط قبل نهاية القسم الأول وحصد الكثير من النقاط في الدور الثاني للمحافظة على التواجد في الدوري، وهذا ليس مستحيلاً، خصوصاً أن الفريق يمتلك العديد من العناصر المتميزة في صفوفه.

مراجعة الحسابات

وأكد مدافع الإمارات الاستفادة الكبيرة من فترة توقف الدوري ، وأضاف: خلال الفترة السابقة راجعنا حساباتنا جيداً والجهاز الفني بذل مجهوداً كبيراً لمعالجة السلبيات ودعم الإيجابيات. وشكر سلطان السويدي في ختام حديثه إدارة نادي الإمارات بقيادة يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة كرة القدم، والجهاز الإداري للفريق على الدعم المستمر في كل الأوقات.

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