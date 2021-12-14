الإسباني بيتراش مديراً رياضياً للنصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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تعاقدت شركة النصر لكرة القدم مع الإسباني خيسوس غارسيا بيتراش لتولي منصب المدير الرياضي للنادي،خلفا للهولندي يان فيرسلاين لكن بصلاحيات أكبر، حيث سيشرف على كامل قطاع الكرة في النادي.

ويملك بيتراش خبرة واسعة في مجال الإدارة الرياضية، ويبلغ من العمر 58 عاماً، وسبق أن شغل المنصب نفسه في نادي نادي بني ياس.

وبدأ بيتراش مسيرته الكروية لاعب كرة قدم في العديد من الأندية الإسبانية قبل اعتزاله في 1997، كما سبق له أن تولى منصب المدير الرياضي لأندية فالنسيا واتليتكو مدريد وسرقسطة في إسبانيا بالإضافة إلى توليه رئاسة نادي هيراكليس في عام 2012.

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