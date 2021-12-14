تحديد موعد انطلاق منافسات ثمن نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم

المصدر: وام

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يقام الدور ثمن النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم خلال أيام 20، 21، 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 فريقاً من بينها 14 فريقاً من دوري المحترفين، إضافة إلى فريقي العربي وحتا المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى .

وتحظى بطولة كأس رئيس الدولة باهتمام ومتابعة كبيرين منذ انطلاقتها للمرة الأولى في العام 1974، وازدادت أهمية مع مرور الوقت واحتدام التنافس بين فرق الأندية للظفر باللقب في كل عام والسعي لتحطيم الرقم القياسي لعدد مرات التتويج.

يذكر أن المواسم الماضية شهدت منافسة حامية بين عدد من الأندية لتحطيم الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس الغالية، لكن شباب الأهلي نجح في الانفراد بالمركز الأول بفارق بطولتين عن أقرب منافسيه الشارقة، بعد تكرار إنجاز الفوز باللقب في آخر موسمين، رافعاً رصيده إلى عشرة ألقاب.

ويأتي فريق الشارقة الذي يملك ثمانية ألقاب، في المركز الثاني، إضافة إلى نادي العين الذي يأتي ثالثاً بحصوله على سبعة ألقاب، ثم النصر الفائز باللقب أربع مرات، والجزيرة بثلاث بطولات.

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