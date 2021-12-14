غداً.. منتخبنا لشباب الكرة يلتقي نظيره الروسي في بطولة إسرائيل الدولية الودية

المصدر: وام

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يخوض منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم يوم غد الأربعاء مباراته الثانية في البطولة الشتوية الدولية الودية بإسرائيل، حيث يلتقي منتخب روسيا على استاد شفاييم الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات.

وكان منتخبنا الوطني قد خاض مباراته الأولى في البطولة أمس الأول أمام منتخب إسرائيل وخسرها بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز منتخب روسيا على منتخب ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأكد الإسباني فرانك أورتيغا مدرب منتخبنا أن المشاركة في هذه البطولة تجربة مهمة تستهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها اللعب أمام منتخبات قوية من المدرسة الكروية الأوروبية، وأن النتائج ليست الهدف الأساسي لأن الاستفادة الفنية واكتساب الخبرات الدولية تعد على رأس الأولويات من تلك المشاركة، وذلك قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة".

وأضاف أورتيغا: "بعد المباراة الأولى وقفنا على السلبيات التي حدثت بسبب عدم التركيز، وعملنا على معالجتها قبل مباراة الغد ، وتحدثنا مع اللاعبين عن أهمية الترابط والانسجام بين خطوط المنتخب طوال شوطي المباراة".

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