5 ملايين في تصويت «دبي غلوب سوكر»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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بدأت، أمس، الجولة الثانية من تصويت الجماهير لاختيار الفائزين بجوائز «دبي غلوب سوكر»، في 12 فئة، ومنها أفضل لاعب، وأفضل لاعبة وأفضل مدرب، وأفضل حارس، وتستمر حتى 20 الجاري، وتجاوز عدد المشاركين في التصويت بالمرحلة الأولى، 5 ملايين، ويتم اختيار الفائزين من قبل الجمهور، ولجنة تحكيم دولية من المدربين والمديرين ورؤساء الأندية، ويتصدر قائمة المرشحين النهائية لجائزة الأفضل على مستوى اللاعبين، كل من كريستيانو رونالدو وميسي ومبابي وليفاندوفسكي ومحمد صلاح.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز خلال حفل النجوم في فندق أرماني، بمنطقة برج خليفة، 27 الجاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي، بمشاركة نخبة من أبرز النجوم العالميين في كرة القدم. وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل فريق سيدات في العام، 5 فرق، هي برشلونة وبايرن ميونخ وتشيلسي ومانشستر سيتي وسان جرمان.

وتعد لوسي برونز لاعبة مانشستر سيتي وإنجلترا،أبرز المتنافسات على جائزة أفضل لاعبة إلى جانب جينيفر هيرموسو وسامانثا كير ومارتينز.

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