محمد الشرقي يطّلع على خطة تنظيم «عالمي الكاراتيه» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، اللواء ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، واطلع سموه خلال اللقاء على خطة العمل التحضيرية لإقامة بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «بريميرليغ» المقرر تنظيمها في الفجيرة، فبراير 2022، بمشاركة كبيرة من الرياضيين من مختلف المنتخبات والأندية. وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالنتائج المشرفة التي حققتها البطولة في نسخها السابقة، متمنياً للجنة التنظيمية التوفيق في إنجاح تنظيم البطولة في الفجيرة. وأكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي جاهزية الإمارة لاستضافة الحدث الرياضي الهام وتقديم الدعم وتسخير الإمكانات اللازمة لإنجاحه وتحقيق أهدافه، بما يعزز حضور الإمارة في المجال الرياضي عالمياً.

وتم استعراض أهداف البطولة التي تستقطب لاعبي الكاراتيه من مختلف الدول وتسهم في تأهيلهم للمشاركة في البطولات العالمية، وسيتم تنظيم أكبر دورة لتأهيل الحكّام للمستوى الدولي على هامش البطولة.

وتقدّم أعضاء اتحاد الإمارات للكاراتيه إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والتقدير لدعم سموه للرياضة، واهتمامه بإنجاح المنافسات الرياضية المحلية والدولية التي تقام في الفجيرة، وقدم الاتحاد ممثلاً برئيسه اللواء ناصر الرزوقي، إلى سمو ولي عهد الفجيرة، حزام «9 دان» وشهادة فخرية تقديراً لدعم سموّه للرياضات القتالية وألعاب الدفاع عن النفس. حضر اللقاء سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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