اتحاد الكرة يعتمد اعتذار «المنتخبات» مصير مارفيك في يد اللجنة الجديدة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، في اجتماعه الطارئ أمس، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على قبول اعتذار يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، عن رئاسة اللجنة، واعتذار الأعضاء، وتقرر تفويض رئيس الاتحاد، بتشكيل لجنة جديدة، وتكليفها بالنظر بالتقارير الفنية والإدارية الخاصة بالمنتخب، ورفع توصياتها.

واطلع المجلس على تقرير مشاركة المنتخب في كأس العرب. ومن المنتظر اختيار رئيس لجنة المنتخبات، اليوم، وعلم «البيان الرياضي»، أن حميد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المرشح الأقوى لرئاستها، وكان نقاشا دار بين أعضاء مجلس الإدارة ، حول توصية لجنة المنتخبات المستقيلة، بشأن إقالة مارفيك، مدرب «الأبيض»، وتم الإتفاق على ترك مهمة تقييم عمل مارفيك، للجنة الجديدة، والتي ستحدد مصيره.

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