المغربي المجاهد مدرباً للتعاون

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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تعاقد نادي التعاون مع المدرب المغربي أحمد المجاهد خلفاً للمدرب المواطن عارف شلنك، الذي تم الاستغناء عنه في أعقاب تراجع نتائج الفريق خلال مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وشهد توقيع العقد مع المدرب الجديد، عبد العزيز منقوش نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون مرحباً بالمدرب المغربي في قلعة التعاون، متمنياً له التوفيق مع الفريق، وأكد أنه تم اختيار المجاهد من بين عدة سير ذاتية لعدد من المدربين وقال: يمتلك المدرب خبرة كبيرة في الكرة الإماراتية من واقع تدريبه في دبا الفجيرة، مواسم عدة إلى جانب فريق غلف أف سي.

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