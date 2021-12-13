ماجد المهيري: دبا الفجيرة المرشح الأول للصعود

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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أكد ماجد المهيري مشرف فريق الحمرية أن حظوظ ناديه متساوية مع خمسة فرق أخرى أو أربعة في صراع الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، وقال: دعونا نتحدث بالمنطق، دبا الفجيرة المرشح الأول للصعود أعتقد أنه الفريق الأفضل في المنافسة، وهناك خمسة أو ستة فرق ستتنافس على البطاقة الثانية من بينها الحمرية وأضاف: العربي مرشح بقوة ولا يمكن استبعاده، أعتقد أنه فريق جيد جداً وهو يستحق الصدارة، إنه نموذج للفريق المتطور وهو الحصان الأسود بالفعل للدوري.

وأضاف: الحمرية ليس مرشحاً للمركز الأول، علينا أن ننافس فرقاً تملك الخبرة والإمكانات وأن نثبت وجودنا أمامها. فلسفتنا قائمة على التعامل مع الدوري مباراة مباراة، لا نفكر في الصعود ولا نشغل أنفسنا بالحسابات حالياً لأن الدوري طويل والأفضل أن نركز على حصد النقاط وتطوير مستوانا، هناك تحديات كبيرة وصعوبات سنواجهها في المرحلة المقبلة لابد أن نكون جاهزين لها.

واعتبر المهيري أن فريقه يمضي بالطريق الصحيح لكنه مازال بحاجة إلى مزيد من العمل والجهد، وأضاف: نريد أن نكون الأفضل دائماً وهذا الأمر ليس سهلاً بالطبع، وشدد المهيري على أن التنافس سيظل مستمراً حتى الجولة الأخيرة وقال: أتوقع أن يستمر الصراع على البطاقة الثانية تحديداً حتى آخر جولة، وأثنى ماجد المهيري على الدعم والمتابعة والاهتمام بالفريق من جانب إدارة النادي برئاسة جمعة الشامسي، مشيراً إلى أنهم يأملون أن تكافأ هذه الإدارة على جهدها بصعود الفريق لدوري المحترفين.

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