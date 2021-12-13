«سيدات الإمارات» في ورشة الكرة الهولندية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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في إطار دعوة رسمية من الاتحاد الهولندي لكرة القدم، شارك منتخب الإمارات لكرة القدم للسيدات، في الورشة الاستراتيجية التفاعلية في ملعب كرة القدم (أوسي بارك) بإكسبو 2020 دبي، يوم أمس الأول، بحضور كل من جيز دي يونج الأمين العام للاتحاد الهولندي، ومجموعة من لاعبات منتخبنا الوطني للسيدات.

تمحورت الورشة حول شرح آلية تطوير استراتيجيات كرة القدم، خاصة في المنطقة، وكيفية تفاعلها وانسجامها مع الاستراتيجيات العالمية لكرة القدم.

وحرص الاتحاد الهولندي على تقديم عرض يختص بالتوجهات والاستراتيجيات الجديدة الخاصة بهم، التي من شأنها شرح التوجهات العالمية التي يتخذها الاتحاد الهولندي في المرحلة المقبلة.

كما أقام منتخبنا الوطني للسيدات حصة تدريبية تفاعلية وودية في ملعب الكرة الخاص بإكسبو 2020 تحت أنظار المشاركين في الورشة والجمهور.

شارك في الورشة مارسل لوكاسين مدير إدارة التطوير في الاتحاد الهولندي، واللاعب الهولندي السابق آرون وينتر.

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