مجلس إدارة اتحاد الكرة يقبل اعتذار رئيس وأعضاء لجنة المنتخبات الوطنية وتشكيل لجنة جديدة

المصدر: البيان

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عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعه الطارئ برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبمشاركة الأعضاء ، حيث تم الاطلاع على التقرير الخاص بمشاركة منتخبنا الوطني الأول في بطولة كاس العرب فيفا 2021 .

ووافق مجلس الإدارة على اعتذار يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية عن رئاسة اللجنة واعتذار الأعضاء ، وتفويض رئيس الاتحاد بتشكيل لجنة جديدة وتكليفها بالنظر بالتقارير الفنية و الادارية الخاصة بالمنتخب ورفع التوصيات اللازمة .

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