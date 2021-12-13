سيارة و50 جائزة من الشارقة لجماهيره

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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اعتمد مجلس إدارة مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، برئاسة علي سالم المدفع، تخصيص جائزة السحب على سيارة للجماهير التي ستحضر مباريات الفريق في ملعبه، وسيكون السحب مع نهاية الموسم الحالي، إضافة إلى 50 جائزة عينية موزعة على 5 مباريات يستضيفها استاد الشارقة، ووجه المدفع شكره لشركة الاستثمار والتطوير التجاري بالنادي، على الجهود المبذولة في افتتاح المقر الرئيسي لـ «متجر الشرجاوي» بسمنان، مؤكداً أن مجلس الإدارة يعمل بشكل حثيث على توفير ومتابعة احتياجات الجماهير وتلبية رغباتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة النادي، الذي عقد برئاسة علي سالم المدفع وبحضور أعضاء مجلس الإدارة مساء أول أمس الأحد، حيث تمت الموافقة على مقترح النشرة الأسبوعية التي تزيد من عملية التواصل بين الإدارات في النادي والمجتمع، وتوسّع دائرة المشاركة في الفعاليات والأنشطة بالإمارة.

وقدم سلطان العسكر، رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية، عرضاً مفصلاً عن التقرير المالي والإداري، إضافة إلى النظام الأساسي، على أن يتم أي تعديل يخصه، بناء على الملاحظات الواردة، وناقش الاجتماع خطط المشاريع الاستثمارية المستقبلية في مقر النادي بسمنان، واستعرض إبراهيم الجروان رئيس شركة الاستثمار والتطوير التجاري، النماذج المقترحة لبطاقات الولاء الموسمية على أن يتم الإعلان عنها قريباً، واطلع مجلس الإدارة على المقترح المقدم من شركة الاستثمار لإقامة فعاليات رياضية دورية، تهدف إلى جذب الجماهير ومشاركتهم في الفعاليات التي ينظمها النادي.

واعتمد مجلس الإدارة مكافآت أصحاب الإنجازات في الألعاب الفردية، الذين حققوا ميداليات ملونة خلال مشاركاتهم المحلية والدولية هذا الموسم، ووجه المدفع شكره للقائمين على الألعاب من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين، مؤكداً دعم مجلس الإدارة لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الإمارة والدولة في المحافل القارية، كما قام طارق المدفع رئيس إدارة الاستراتيجية والجودة بتقديم العرض الموحد لاجتماعات المراجعة الإدارية ووضع الإجراءات التصحيحية والوقائية، بناء على السياسات الموضوعة والمعتمدة، والتي تتماشى مع اشتراطات شهادات «الأيزو» التي حصل عليها النادي في وقت سابق.

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