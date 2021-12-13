3 سيناريوهات لحسم مصير مارفيك في اجتماع اتحاد الكرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي في اجتماعه الطارئ، اليوم، «عن بعد»، مصير الهولندي مارفيك مع «الأبيض»، وإعادة تشكيل لجنة المنتخبات بعد استقالتها بالكامل، وعلم «البيان الرياضي» أن استقالة مجلس الإدارة غير واردة.

وأوصت لجنة المنتخبات في اجتماعها الطارئ، أول من أمس، بإقالة مارفيك، بعد «خماسية قطر» في كأس العرب، وتركت أمر تعيين المدرب الجديد للمجلس، فيما برزت خلال الساعات الماضية 3 سيناريوهات لحسم ملف المدرب، الأول تعيين عبد العزيز العنبري مدرباً، وهو المقترح الذي وجد عدم اتفاق من بعض أعضاء المجلس، الذين يرون أن العنبري لم يسبق له تدريب أي منتخب، ومن الصعب إسناد المهمة إليه في هذه المرحلة من عمر تصفيات المونديال، ويتضمن الخيار الثاني الاستعانة بالإسباني دينيس سيلفا مدرب المنتخب الأولمبي، والذي لن يكلف خزينة الاتحاد أي مبالغ إضافية، كما يملك خبرة بكرة الإمارات، ويملك منح الفرصة لعدد من الوجوه الشابة من «الأولمبي».

والخيار الثالث هو الإبقاء على مارفيك لخبرته في التصفيات، كما أن عقده ينتهي بنهايتها ( بعد 4 مباريات)، ويهدف هذا السيناريو لتوفير مزيد من الاستقرار لـ«الأبيض».

وفي المقابل يوجد سيناريوهان بشأن لجنة المنتخبات، الأول قبول استقالتها مع تكليف يوسف حسين بإعادة تشكيلها بعناصر جديدة، والثاني تكليف حميد الطاير عضو مجلس الإدارة، برئاسة اللجنة مع إعادة تشكيلها بعناصر جديدة.

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