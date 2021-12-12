الجزيرة يخوض 7 مباريات في 26 يوماً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يقاتل الجزيرة في 4 منافسات محلية، بخوضه 7 مباريات مهمة خلال 26 يوماً، في الفترة من 16 ديسمبر الجاري حتى 11 يناير المقبل، والتي يعقبها أيضاً بفترة قصيرة مشاركته التاريخية الثانية في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل والمقامة بأبوظبي.

وتبدأ مواجهات الجزيرة محلياً بمقابلة اتحاد كلباء يوم الخميس المقبل في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، يعقبها مقابلة العروبة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 21 ديسمبر، والتي ينتقل بعدها إلى مباريات الدوري بمواجهة خورفكان يوم 25 ديسمبر في الأسبوع الحادي عشر وبعدها بستة أيام يلتقي الوحدة في المنافسة نفسها، ثم يواجه اتحاد كلباء في لقاء إياب ربع نهائي كأس المحترفين يوم 3 يناير، وعقب ذلك يخوض مباراة السوبر الإماراتي أمام شباب الأهلي في السابع من الشهر نفسه، وبعدها بأربعة أيام يختتم مباريات النصف الأول من الدوري بلقاء الوصل.

ما يؤكد أن «فخر أبوظبي» تنتظره مواجهات صعبة وقوية في البطولات المحلية المختلفة، ما جعل الجهاز الفني يرفع من درجة التحضيرات في الفترة الماضية لتجهيز جميع عناصره تحسباً لكل الظروف، مع معالجة الأخطاء التي صاحبت أداء الفريق ودعم الإيجابيات بحثاً عن عودة «فخر أبوظبي» إلى المستوى الذي قدمه في الموسم الماضي مع رغبة اللاعبين في مصالحة الجمهور الغاضب من نتائج الفريق في الدوري والتي كان آخرها خسارته الكبيرة أمام العين بخمسة أهداف مقابل هدف.

مباراة ودية

وفي السياق تعادل الجزيرة في ختام معسكره التحضيري بالعين أمام اتحاد جدة في مباراة ودية أول من أمس 2-2، تميزت بالأداء القوي من الفريقين، تقدم خلالها الاتحاد بهدفين ونجح فخر أبوظبي في إدراك التعادل، وبين شوطي المباراة التي جرت في أجواء طيبة عكست العلاقات القوية بين الناديين الإماراتي والسعودي، تم تبادل الهدايا التذكارية عن طريق علي يوسف الحمادي المدير التنفيذي لنادي الجزيرة وأحمد بن عصام كعكي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد جدة.

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