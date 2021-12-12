«العاشرة».. جولة الأهداف الغزيرة بدوري الأولى

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تظل الأهداف في كرة القدم، هي ذروة متعتها.. الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى، أشبعت جمهور الهواة بالأهداف الغزيرة، والتي سجلت خلال مباريات الجولة، حيث بلغت 27 هدفاً في سبع مباريات، وبزيادة سبعة أهداف عن الجولة التاسعة من المسابقة.

ونجح العربي، بقيادة المدرب محمد جالبوت، في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في مختلف المسابقات، وتمكن رفاق اللاعب راشد عيسى، من إضافة البطائح إلى ضحاياهم من الفرق التي تجرعت مرارة الهزيمة، حيث تخطاه 1 - 0، ويبدو ممثل إمارة أم القيوين، متأهباً لكتابة تاريخ جديد، بحجز ورقة التأهل مع نهاية المسابقة، إلى أضواء دوري المحترفين لأول مرة في تاريخه، خصوصاً إذا قدر للفريق السير على درب الانتصارات، التي بلغت حتى الآن 8 انتصارات من 9 مباريات، مع تعادل وحيد أمام دبا الحصن، والذي يعتبر الفريق الوحيد الذي عاد من ملعب العربي بنقطة غالية، بعد أن فرض التعادل على العربي، الذي يملك 25 نقطة.

وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر، يحل دبا الفجيرة «النواخذة»، الذي خطف أضواء الجولة العاشرة، بفوزه العريض على غلف إف سي بنتيجة 8 - 2، وتعد هذه أكبر هزيمة في دوري الهواة هذا الموسم، بعد أن نصب لاعبو النواخذة السيرك، مستعرضين بالطول والعرض، في شباك الوافد الجديد لدوري الأولى، ليواصل دبا تشديد الخناق على العربي، بعد أن وصل إلى النقطة 24، ويصبح من بين المرشحين أيضاً لخطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الأضواء والشهرة، وذلك من واقع ما يقدمه الفريق، الذي يمتلك أفضل هجوم في الدوري، برصيد 27 هدفاً.

تبادل مراكز

صعد الحمرية إلى المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بعد عودته من ملعب الجزيرة الحمراء بنتيجة الفوز 2 - 1، واستغل دبا الحصن، تراجع البطائح إلى المركز الخامس، بعد خسارته أمام العربي، لينقض على المركز الرابع برصيد 20 نقطة، بفضل خماسية الفريق في مرمى الرمس، وهي النتيجة التي رجحت كفته عن البطائح، والذي يمتلك نفس الرصيد 20 نقطة، لكنه يتأخر عن الحصن بفارق الأهداف، ويأتي في المركز السادس حتا بـ «17 نقطة».

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