«المجاهد» أسرع استقالة في«الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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بات المغربي أحمد المجاهد مدرب فريق «غلف اف سي» أسرع مدرب يتقدم باستقالته واعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته بدوري «الهواة»، وتحديداً بعد 15 يوماً فقط من قيادة الفريق، حيث تعاقد النادي معه 25 نوفمبر الماضي، وقاد «المجاهد» الفريق للتعادل أمام التعاون 2 - 2، وخسر الفريق أمام الحمرية 1 - 3، وأمام دبا الفجيرة 2 - 8، ودفعت الخسارة الثانية والتي جاءت بالجولة العاشرة من دوري الأولى المدرب لتقديم اعتذار رسمي لإدارة النادي والتي قبلته متمنية له التوفيق في مشواره المقبل، وعلم «البيان الرياضي» أن المدرب أحمد المجاهد في طريقه لتولي تدريب التعاون وسيوقع العقد معه خلال الساعات المقبلة.

وفي الوقت نفسه، وافقت إدارة مسافي على اعتذار المدرب المواطن محمد الخديم عن عدم الاستمرار مع الفريق، وقررت تعيين المصري مجدي الشيشيني مدرب المراحل السنية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب بديل.

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