العربي يعزز صدارته لـ «الهواة»

المصدر: أم القيوين - محمد فضل

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عزز العربي صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بفوز صعب على البطائح بهدف من توقيع واليسون سيلفا في قمة مباريات الجولة العاشرة، ورفع الفريق رصيده إلى 25 نقطة.

فيما تجمد البطائح عند 20 نقطة متراجعاً للمركز الخامس، وصعد الحمرية للمركز الثالث برصيد 23 نقطة بفوزه على الجزيرة الحمراء بنتيجة 2 - 1، أحرز للفائز جيلمار وفينسيوس، وللخاسر أليكساندر.

وأمطر دبا الحصن مرمى الرمس بخماسية، سجلها أحمد المطوع «هدفين»، ومحمد المربوعي، وأندرسون، ماتيوس، واحتل الفريق المركز الرابع برصيد 20 نقطة، وتعادل سيتي والتعاون 2 - 2، أحرز عبدالله سيف وجمال بارتلي هدفي سيتي، وماركوس وحمدان محمد ثنائية التعاون.

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