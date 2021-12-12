غليان في الشارع الرياضي بعد خسارة «الأبيض» الخماسية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أثارت خسارة «الأبيض» بخماسية من نظيره القطري في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم حالة غليان في الشارع الرياضي، وردود فعل واسعة، وطالب الجميع بضرورة تصحيح مسار الكرة الإمارتية بعد 12 سنة من تطبيق الاحتراف، ومحاسبة المخطئين والمقصرين وإعادة تقييم التجربة التي لم تثمر عن أية إنجازات قارية ودولية، رغم الدعم المالي الكبير والمساندة المعنوية من كبار المسؤولين فيما هاجم الكثيرون لجنة المنتخبات والمدرب مارفيك. ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً طارئاً غداً برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي «عن بعد» لبحث توصية لجنة المنتخبات بإقالة المدرب مارفيك وتعيين عبد العزيز العنبري خلفا له، إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة المنتخبات.

ردود فعل

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا تأثراً بنتيجة المباراة الكبيرة وقال المحامي عيسى بن حيدر: أتمنى أن يرحل اتحاد الكرة، ويكفي عناداً وحرقاً لأعصابنا، واختتم «ارحلوا فقط».

وقال المحامي منصور لوتاه: أتمنى استقالة جماعية عن طريق «فيديو كول» لتوفير الوقت، وقال الإعلامي مصطفى الآغا «كرة القدم الإماراتية بعيدة كل البعد عن تطور بلادها».

احتراف وهمي

ووصف جمعة المنصوري لاعب رأس الخيمة الأسبق، الاحتراف بأنه «وهمي»، وأغرق اللاعبين بالمال دون مردود فني داخل الملعب، وأثبت الاحتراف أن لاعبينا محليون ولا يجب أن نطلب منهم فوق قدراتهم ولا بد من وقفة لمحاسبة المقصرين.

وقال ناصر العامري اللاعب السابق والخبير في علم النفس: يجب إعادة النظر في الرياضة ومساراتها، ولا بد من زيادة عدد الأندية لتوسيع القاعدة، لحسن اختيار العناصر التي تفيد المنتخبات.

وعن خسارة المنتخب بالخمسة قال: لا يوجد إعداد نفسي للاعبين قبل المباراة، مما عرضهم للضغوط والنتائج السابقة من نفس الفريق كان لها تأثير سلبي على أداء اللاعبين، وبالتالي افتقدوا التركيز وعرضهم لأخطاء فردية متعددة وللأسف دون تدخل للتصحيح من قبل الجهاز الفني.

أخطاء ساذجة

من جهة أخرى اعتبر الهولندي فان مارفيك، مدرب منتخبنا أن الخسارة الثقيلة أمام منتخب قطر، أغرب تجربة مر بها رغم أن المنتخب بدأ المباراة بشكل جيد.

وأضاف: في الشوط الأول، لعبنا كرة جيدة، لكننا نحن من صنع هذه الأهداف للمنافس بما ارتكبناه من أخطاء ساذجة، وعندما أقول ذلك يبدو نوعًا من الجنون، وفريقنا جيد، ولعبنا بثقة منذ البداية أمام قطر، وكنا الأفضل، وأكرر، نحن من سمح للمنتخب المنافس للتسجيل والفوز، بمثل تلك الأخطاء الساذجة.

تصريح غريب

وأثارت تصريحات علي مبخوت مهاجم المنتخب عقب المباراة الاستغراب عندما وصف النتيجة الثقيلة، بأنها ظروف كرة القدم، وكبوة، مما أغضب الجماهير، ويذكر أن علي مبخوت من أكثر اللاعبين الذين تعرضوا للانتقاد خلال الفترة الماضية بسبب ابتعاده عن مستواه وتسجيله أهدافاً قليلة، رغم أنه الهداف التاريخي للمنتخب.

وشارك مبخوت بديلاً في الشوط الثاني، وقال: علينا مراجعة حساباتنا قبل الجولات المتبقية من تصفيات كأس العالم ؛ لأن هناك أخطاء حدثت بعمد ومن دون عمد.

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