23 حكماً في دورة محاضري الحكام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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انطلقت أمس في مقر اتحاد الكرة بدبي، الدورة التدريبية لمحاضري الحكام التي يُنظمها الاتحاد بالتعاون مع «فيفا» وتستمر حتى 14 الجاري، بمشاركة 23 حكماً دولياً ودرجة أولى سابق، ويحاضر بالدورة الدوليان الأردني إسماعيل الحافي، والمصري عصام عبد الفتاح، وتشتمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على ملاعب اتحاد الكرة بالاستعانة بلاعبين هواة.

وشهد افتتاح الدورة التدريبية حمد المزروعي، وعبد الله كرم عضوا لجنة الحكام، وبحضور لي بروبرت مدير إدارة الحكام، وريتشارد ميلين المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمحاضرين والمُقيّمين.

وتأتي الدورة ضمن برنامج لجنة الحكام في اتحاد الكرة الذي يستهدف زيادة خبرات محاضري الحكام في إلقاء المحاضرات التحكيمية.

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