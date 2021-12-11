«منطقة الجماهير» لرابطة المحترفين تخطف الأضواء في حديقة الرويس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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نظمت رابطة المحترفين، على مدار خمسة أيام، الفعالية المجتمعية الرابعة للحملة الترويجية لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك في حديقة الرويس 2، في مدينة الرويس بأبوظبي، وبمشاركة واسعة وإقبال من مختلف فئات مجتمع المدينة، خطفت خلاله «منطقة الجماهير» التي شيدتها الرابطة الأضواء، وأصبحت مقصداً للجميع من مختلف الفئات العمرية، بما يترجم الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرة المجتمعية، التي تقوم بها الرابطة من أجل التواصل مع الجماهير في الميدان في كافة مناطق الدولة.

وجاء اختيار «حديقة الرويس 2» بالتنسيق مع الإدارة المجتمعية لشؤون منطقة الظفرة ـ أدنوك، وشهد جناح الرابطة إقبالاً واسعاً من زوار الحديقة، حيث استمتعوا بفعاليات وأنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، أقيمت بين يومي الأحد 5 ديسمبر، والخميس 9 ديسمبر.

وتأتي هذه المشاركة، التي تنظمها الرابطة، ضمن أجندة فعالياتها المجتمعية والتسويقية المتواصلة، على مدار الموسم، للترويج لمسابقات المحترفين والأندية المشاركة فيها، حيث سبق لها إقامة فعاليات مماثلة في قرية ماراثون أدنوك أبوظبي، وعند مبنى برواز دبي، وغيرها من المناطق الأخرى.

وتهدف الرابطة، من خلال فعالياتها المجتمعية، إلى تعزيز التواصل مع مختلف الفئات العمرية، والتفاعل معهم، وتعريفهم بالمسابقات، وتحفيزهم لحضور المباريات، حيث يتم إشراك الزوار من كافة الجنسيات والأعمار في فعاليات الرابطة، والعمل على نشر الوعي الرياضي، والتثقيف الصحي، وأهمية ممارسة الرياضة عموماً، للحفاظ على الصحة، وبناء مجتمع أكثر نشاطاً وحيوية.

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