لجنة المنتخبات توصي بإقالة مارفيك

المصدر: دبي-العوضي النمر

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يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي اجتماعا طارئا عن طريق الاتصال المرئي عصر الإثنين المقبل برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي لبحث توصية لجنة المنتخبات بإقالة المدرب فان مارفيك وتعيين المدرب الوطني عبد العزيز العنبري خلفا له، إضافة إلى اعتماد إعادة تشكيل لجنة المنتخبات.

وارتفعت أسهم المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة السابق لخلافة الهولندي فان مارفيك لتدريب منتخب الإمارات خلال الفترة المقبلة وقيادته في المباريات المتبقية لتصفيات كأس العالم 2022.

وظهر اتجاه في اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية بإعادة تشكيل لجنة المنتخبات برئاسة يوسف حسين وضم عناصر جديدة تثري العمل في اللجنة خلال الفترة المقبلة ،كما سيتم تشكيل لجنة فنية منفصلة تضم عدد من المختصين عن تطوير العمل الفني الكروي.

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