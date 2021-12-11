العين وبيراميدز المصري ودياً اليوم

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يلتقي العين وضيفه بيراميدز المصري، مساء اليوم، في مباراة ودية هي الثالثة للزعيم خلال فترة توقف الدوري، بعد أن خاض مباراتين أمام الذيد والاتحاد السعودي بالمعسكر الإعدادي المغلق بدبي، قبل العودة لمتابعة تحضيراته على ملعبه بإستاد خليفة بن زايد.

وأكد عبد الله علي، مشرف الفريق الأول بنادي العين، أن الجهاز الفني يحرص خلال فترة التوقف على تجهيز البديل المناسب بسبب غياب لاعبي الفريق الدوليين المشاركين مع منتخباتهم في بطولة كأس العرب.

وعن وجود نوايا عيناوية لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، أوضح علي، أن جميع الأندية تتطلع إلى تدعيم الصفوف بالصورة المطلوبة والعمل على توفير احتياجات المرحلة وفقاً للتقارير المرفوعة من المدرب، وقال النية دائماً حاضرة لدخول الميركاتو بحثاً عن أفضل العناصر، غير أن الحديث حول ملف الانتقالات الشتوية في الوقت الحالي سابق لأوانه.

وكشف مشرف فريق العين، عن أن سلطان الشامسي، تعرض لكدمة خفيفة، وينتظر عودته لتدريبات خلال فترة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة حسب استجابته لبرنامج العلاج، وأعرب عن تمنياته بعودة قوية للاعب الذي قدم مردوداً متميزاً مع الفريق خلال الفترة الماضية.

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