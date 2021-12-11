«أبيض الناشئين» والسعودية بنصف نهائي «غرب آسيا»

المصدر: الدمام - البيان الرياضي

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يواجه منتخبنا الوطني للناشئين اليوم شقيقه السعودي باستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، بالدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا الثامنة للناشئين لكرة القدم، فيما يلعب منتخبا اليمن وسوريا، في الدور نفسه، يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقرر لها 13 الجاري.

وكان «أبيض الناشئين» خطف أولى بطاقات التأهل للدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة في دور المجموعات، بتصدره المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من الفوز على منتخبي سوريا وفلسطين، فيما تأهل المنتخب السعودي بصدارته للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من الفوز على منتخبي لبنان والعراق.

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