الوحدة يهزم اتحاد جدة ودياً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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فاز الوحدة على اتحاد جدة السعودي 3 - 1 في المباراة الودية بينهما باستاد شباب الأهلي بالعوير، ضمن تحضيرات الوحدة خلال فترة التوقف الحالية.

سجل ثلاثية «العنابي» منصور المنهالي وجواو بيدرو وإسماعيل الزعابي.

وحرص الفرنسي غريغوري مدرب الوحدة على منح الفرصة للعناصر الشابة في ظل غياب الدوليين مع المنتخب في بطولة كأس العرب.

وتعد ودية اتحاد جدة البروفة الوحيدة للوحدة خلال فترة التوقف استعداداً لمواجهة النصر في الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين المقررة يوم 16 الجاري.

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