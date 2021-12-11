خلفان مبارك في طريق العودة لمباريات الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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اقترب خلفان مبارك، صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الجزيرة ومفتاح انتصارات الفريق، من العودة للتواجد مع زملائه اللاعبين في الملعب بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي عانى منها خلال الموسم الحالي، وتسببت في غيابه عن 7 مواجهات بالدوري من 10 جولات، ما ترك تأثيراً واضحاً على أداء ونتائج الفريق.

وعانى خلفان مبارك من الإصابة خلال المباريات الأولى من الموسم، ما تسبب في عدم انتظام تواجده بالقائمة، وبعد الشفاء منها تكررت الإصابة، والتي كانت عبارة عن تمزق في وتر العضلة الضامة للساق اليمنى بداية الشهر الماضي، ما أدى إلى غيابه عن 4 مباريات متتالية ظهر خلالها تأثير غيابه عن التشكيلة.

وبشر النادي جماهيره بعودة نجمه المميز، مؤكداً أن خلفان مبارك تعافى من الإصابة وأنه بدأ المراحل الأخيرة من التأهيل البدني تمهيداً لعودته إلى التدريبات الجماعية في الأيام المقبلة، ليشكل إضافة كبيرة للفريق الذي عانى من نزيف النقاط في غياب صانع ألعابه المميز، ليتراجع في بطولة الدوري التي يدافع عن لقبها إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة نالها بالفوز في 5 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة 4 مواجهات كان آخرها أمام العين في الجولة العاشرة من المنافسة بنتيجة ثقيلة 1-5.

واكتفى خلفان مبارك بالمشاركة في 3 مباريات فقط بالدوري حتى (191 دقيقة) أمام النصر والعروبة والإمارات وكان لافتاً أن «فخر أبوظبي» فاز في المواجهات الثلاث المذكورة، بعد مساهمة قيمة من خلفان مبارك الذي تألق خلال كل مشاركاته.

ويعمل الجهاز الفني للجزيرة على تحضير صانع ألعاب الفريق وأحد أبرز نجومه بشكل جيد ليكون متواجداً في مباراة الدوري المقبلة أمام خورفكان يوم 25 الجاري مع إمكانية ظهوره في مباراة العروبة ضمن منافسة كأس صاحب السمو رئيس الدولة 21 الجاري ضد العروبة، حال أعطى مؤشراً إيجابياً سريعاً خلال تحضيراته البدنية.

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