«النواخذه» صدارة «الأولى» بـ«ثمانية غلف أف سي»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أمطر دبا الفجيرة مرمى فريق «غلف أف سي» بثمانية أهداف ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وانتهت المباراة 8 - 2، سجل للفائز عامر عمر وسيلفا بواقع هدفين لكل لاعب وخالد عبد الله وروجر والموزمبيقي دهليوابو وفرانشيسكو سوزا، بينما سجل للخاسر السيد محمد وسانتانا، وتصدر «النواخذة» ترتيب بطولة الدوري برصيد 24 نقطة بشكل مؤقت.

وفاز مصفوت على الذيد بهدف البرازيلي كارلوس البرتو ووصل رصيده إلى 12 نقطة، بينما تجمد الذيد عند 9 نقاط، وتغلب الفجيرة على مسافي 2 - 1 سجل للفائز ناصر سالم ويوسف فوفانا وللخاسر أيوديكي أيدينكا، وبهذه النتيجة وصل رصيد الفجيرة 12 نقطة، وتجمد مسافي عند 5 نقاط.

ويلتقي اليوم العربي مع البطائح، والجزيرة الحمراء مع الحمرية، ودبا الحصن مع الرمس وسيتي مع التعاون.

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