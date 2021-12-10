العروبة يفك عقدة ملعب الفجيرة.. بالثلاثة!

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

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فك العروبة عقدته مع ملعب الفجيرة، وتمكن من تحقيق أول فوز فيه هذا الموسم ضمن الجولة الرابعة من كأس رابطة المحترفين لتحديد المراكز المتأخرة من التاسع حتى الرابع عشر، وذلك بعد تجاوزه عقبة ضيفه الظفرة بثلاثية نظيفة، سجل منها النجم النيجيري ايدو كينغسلي هدفين، رد بهما على منتقديه، فيما تكفل العماني سعيد عبيد من تسجيل الهدف الأول، وظهر أخضر الفجيرة بشكل ولون مختلفين عن المباريات السابقة سواء على صعيد الدوري أو الكأس، وكانت خطوط الفريق منظمة إلى حد كبير فضلاً عن التجانس الكبير الذي أحدثه المدرب التونسي فتحي العبيدي وسط اللاعبين والتفاهم المستمر وتبادل الأدوار بين لاعبي الدفاع والوسط، بجانب الخط الأمامي الذي تحرك فيه كينغسلي، وسبب صداعاً مستمراً على دفاعات الظفرة بقيادة اللاعب مسلم فايز الذي عانى مع زملائه في الدفاع، في إيقاف التحركات الهجومية لفريق العروبة الذي أثبت لاعبوه الجاهزية المطلقة لمباراة الوصل في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أمام الجزيرة يوم 21 الجاري، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

ورفع العروبة بهذا الفوز رصيده إلى 5 نقاط متقدماً نحو المركز الحادي عشر، أما الظفرة فقد تراجع بهذه الهزيمة إلى المركز الرابع عشر والأخير برصيد 3 نقاط، وفشل في تحقيق الفوز الثاني في هذه المسابقة ليكتفي الضيوف بالنقاط الثلاث، انتظاراً لمباريات الجولة الأخيرة في يناير المقبل.

فوز معنوي

قال التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة، إن فريقه حقق فوزاً معنوياً، يبشر بمدى جاهزية اللاعبين، لاسيما أن هذا الفوز يمنحهم شحنة معنوية قبل المباريات المقبلة، ووصف مباريات العروبة المقبلة في الدوري بـ «المصيرية»، وقال: نسعى لاستعادة النغمة في دوري أدنوك.

استياء ميكالي

من جانبه أبدى البرازيلي ميكالي مدرب الظفرة عن استيائه لهزيمة فريقه، مشيراً إلى أن لاعبي الظفرة ارتكبوا العديد من الأخطاء سهلوا بها مهمة العروبة، وقال: ساعدنا الفريق المضيف على السيطرة وافتقدنا التركيز في الشوط الأول، وحاولنا العودة في الشوط الثاني لكن حارس العروبة أفسد هجمات عدة لنا، وسنسعى لعلاج الأخطاء قبل مواجهة شباب الأهلي في كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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