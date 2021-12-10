السماوي يصحح أوضاعه على حساب خورفكان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعاد فريق بني ياس شيئاً من بريقه المفقود، بعد أن حوّل تأخره أمام خورفكان إلى فوز غالٍ 2-1، وبات على درجة كبيرة من الجاهزية لمباراة الإمارات في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة بعد أيام، ليصحح أوضاعه ويطمئن جمهوره قبل المواجهات المقبلة في مختلف المسابقات.

وعلى الرغم من تقدم خورفكان بالهدف الأول عن طريق دوغلاس تانكي خلال مباراة أمس، ضمن مسابقة تحديد المراكز في كأس رابطة المحترفين، إلا أن السماوي تمكن من استدراج مضيفه للشوط الثاني وسجل هدفين عن طريق سهيل النوبي وأحمد أبو ناموس، الذي أمن النقاط الثلاث لفريقه ليغادر فريقه مركزه الأخيرة، ضمن هذه المسابقة رافعاً رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد خورفكان عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر، وعلى المدرب زاناردي مراجعة حساباته بعد تراجع أداء اللاعبين خلال مباريات كأس الرابطة، التي لم يحصد فيها الفريق سوى فوز وحيد على الظفرة.

كما كشفت المباراة الكثير من السلبيات لزاناردي قبل مواجهة الوصل ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

بدوره أكد الروماني دانيال ايسيلا مدرب بني ياس، رضاه عن الأداء والنتيجة أمام خورفكان، وقال: المباراة كانت تجربة جيدة للوقوف على أداء اللاعبين قبل مباراة الإمارات في كأس رئيس الدولة، وعاب على لاعبيه ارتكاب خطأ في الشوط الأول، استغله لاعبو خورفكان وتقدموا به في النتيجة، لكن السيطرة دانت للسماوي في الشوط الثاني وتمكنا من تسجيل هدفي الفوز.

عناد الحظ

من جهته قال البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان: للأسف لم نستفد من الفرص السهلة التي تهيأت لنا، وغاب عنا الحظ عندما أضعنا عدداً وافراً من الأهداف، وافتقدنا التركيز مع بداية الشوط الثاني ليسجل الضيوف هدفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز