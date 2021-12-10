معسكر مغلق لأولمبي كرة الصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشن منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم للصالات أمس معسكره الداخلي الذي يستمر حتى يوم 18 من الشهر الجاري، ويتدرب فيه بناديي البطائح ومليحة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، التي تبدأ بلقائي نظيره المغربي يومي 17 و18 المقبلين.

كان منتخبنا الوطني قد أدى حصته التدريبية الأولى مساء أمس، في صالة نادي البطائح بقيادة المدرب الوطني عبد الرؤوف عمر المرزوقي، وبمشاركة 19 لاعباً هم: عبد الله عبيد الشمبيلي، محمد علي الحوسني، عبد الله يوسف الحوسني (خورفكان)، وعبد الله عبد المجيد محمد، خلفان عبد الله خلفان، سلطان خدوم خميس (اتحاد كلباء)، وحمد محمد الزرعوني، أحمد علي الزرعوني، عبد الله بخيت سعد، عبيد فهد بلال، جمعة أحمد البلوشي (مليحة)، وصالح محمد البلوشي (النصر)، وعلي أحمد الحمادي، ماجد يوسف الحمادي (الظفرة)، وعبد الله راشد الهنداسي، حمد محمد المسماري، أحمد ناصر الرمسي (دبا الحصن)، وعبد الله جاسم محمد (الشارقة)، وخالد عبد الله حميد (البطائح).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز