«فنية المحترفين» تعتمد مواعيد جديدة للكأس والدوري

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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اعتمدت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين في اجتماعها، برئاسة حسن المري، المواعيد الجديدة للمباريات، تماشياً مع قرار حكومة الإمارات بإعلان النظام الجديد للعمل الأسبوعي، للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة.

والذي تضمن تغيير العطلة الأسبوعية إلى يومي السبت والأحد، وتقرر إقامة مباراة كأس السوبر بين الجزيرة وشباب الأهلي 7 يناير.

وعلى صعيد دوري أدنوك للمحترفين، قامت اللجنة بتعديل مباريات الجولة 13 لتقام أيام 8، و 9 و11 يناير المقبل. كما حددت اللجنة مواعيد مباريات ربع نهائي كأس رابطة المحترفين ليقام ذهاب ربع النهائي يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، ويلتقي في اليوم الأول اتحاد كلباء مع الجزيرة في السادسة مساء، ثم يستضيف النصر فريق الوحدة في الساعة 8:15 مساءً، وتتواصل مباريات ذهاب ربع النهائي بلقاء شباب الأهلي مع عجمان في السادسة مساء 17 ديسمبر، وتختتم بمواجهة العين والوصل في 8:15 مساء، وتقام مباريات الإياب يومي 3 و4 يناير المقبل.

وتنطلق بلقاء الجزيرة واتحاد كلباء في الخامسة مساء، ثم عجمان وشباب الأهلي في 7:30 مساء اليوم الأول، فيما يستضيف الوحدة فريق النصر في الخامسة مساء 4 يناير، ثم يحل العين ضيفاً على الوصل في ختام الجولة في 7:30 مساء.

حضر الاجتماع طارق الشبيبي نائب الرئيس، إسماعيل راشد، ناصر عبدالله، طه عزت أعضاء اللجنة، عبدالحميد المستكي مستشار اللجنة، ومبخوت الهاجري مقرر اللجنة.

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