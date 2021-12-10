علي سالمين: دعم جماهيرنا يحفزنا للفوز

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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أوضح علي سالمين لاعب منتخبنا الوطني أن «الأبيض» يسعى لتحقيق هدف التأهل إلى نصف النهائي، عندما يواجهون منتخب قطر اليوم وقدم سالمين الشكر للجماهير الإماراتية التي ظلت تساند المنتخب في كل الأوقات وتحت كل الظروف، مؤكداً أن وقفتها القوية خلف «الأبيض» مطلوبة بشدة في مباراة قطر، وقال: ليس لدينا شك أننا سنحصل على الدعم المطلوب من جماهيرنا، كانوا معنا دائماً ولن يتخلفوا في مثل هذا الموعد المهم.

وأكد سالمين أن جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد وفي كامل الجاهزية للقاء المهم الذي يجمع المنتخبين الخليجيين،وقال: الأجواء أكثر من رائعة والروح المعنوية عالية في أوساط اللاعبين، والجميع حريصون على تقديم مستوى جيد وسيجتهدون لتحقيق النتيجة المطلوبة، لن ندخر جهداً في سبيل الوصول لهدفنا.

أهمية

وحث وليد عباس لاعب منتخبنا الذي يغيب عن لقاء اليوم زملاءه على القتال بقوة من أجل تحقيق الفوز مؤكداً أن الجميع يدركون أهمية المباراة وصعوبتها في ذات الوقت، خاصة وأن المنافس هو صاحب الأرض وسيكون مدعوماً بمساندة جماهيرية كبيرة.

واعتبر وليد المواجهة طريق الاتجاه الواحد، باعتبار أن الفائز سيتأهل إلى نصف النهائي فيما يغادر الخاسر البطولة، وهو الأمر الذي يزيد من أهمية المباراة ويضاعف صعوبتها، وتمنى اللاعب أن يوفق مع زملائه في تحقيق انتصار يمكن الأبيض من مواصلة مشواره في هذه البطولة الكبيرة.

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