«لاليغا دبي» ترحب بالمواهب الواعدة لرحلة إسبانيا

المصدر: دبي- علي الظاهري

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أطلقت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا» برنامج «لاليغا للواعدين» في منطقة الشرق والأوسط وشمال أفريقيا تماشياً مع التزامها بتطوير المواهب والتميز في كرة القدم، وستفح الأكاديمية أبوابها غداً في مدينة دبي الرياضية لتقديم تجارب مفتوحة لاختيار اللاعبين المؤهلين للبرنامج، الذي سينطلق الصيف المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجاء الإعلان عن البرنامج في مؤتمر صحافي في مقر أكاديمية «لاليغا»، أمس، في إنسبيراتوس للرياضة بمدينة دبي الرياضية، بحضور لويس غارسيا سفير «لاليغا» ولاعب أتلتيكو مدريد سابقاً، وفرناندو سانز لاعب ريال مدريد سابقاً ومدير العلاقات المؤسسية الدولية ومشروع سفراء وأساطير «لاليغا»، وخوان فلوريت رئيس المشاريع الرياضية «لاليغا للواعدين»، وخافيير هيرنانديز رئيس قسم التنمية الدولية لـ«لاليغا للواعدين»، وعدد من أعضاء فريق «لاليغا» من المديرين التنفيذيين والمدربين في الإمارات وممثلي وسائل الإعلام.

جولة

ويتضمن البرنامج جولة لاستكشاف المواهب في برنامج «لاليغا للواعدين» غداً في مدينة دبي الرياضية، مما يتيح للاعبين الشباب فرصة الحصول على منح دراسية إما في أكاديمية «لاليغا» وإما برامج «لاليغا للمواهب»، بالإضافة إلى مقاعد للمشاركة في معسكرات «لاليغا»، تقام جميعها في إسبانيا ابتداء من صيف 2022 في مجمع مدريد للتعليم والرياضة.

وتأتي المبادرة العالمية الجديدة لدعم وتعزيز ونشر كرة القدم للواعدين في جميع أنحاء العالم، ويأخذ برنامج «لاليغا للواعدين» منهجية تطوير «لاليغا» إلى مستوى جديد، حيث يقدم للاعبي كرة القدم الشباب برنامج «لاليغا» للتعليم والتطوير والجديد تماماً من الطراز الرفيع على مدار العام في مجمع مدريد للتعليم والرياضة، المجمع الرياضي الحديث والمتكامل في قلب العاصمة الإسبانية.

ونجحت أكاديمية «لاليغا» الإماراتية في رفع تطوير كرة القدم للشباب إلى مستويات احترافية غير مسبوقة مع أكثر من 20 تجربة تم إقامتها للاعبين في أندية «لاليغا»، وتم إبرام أكثر من 20 عقداً مع الأندية في الدولة، وخاض 5 لاعبين تجارب مع منتخباتهم الوطنية، ونال 4 لاعبين على عقود دولية و4 لاعبين نالوا منحاً دراسية جامعية في الولايات المتحدة الأمريكية.

خطوة جديدة

وأعرب خوان فلوريت، رئيس المشاريع الرياضية «لاليغا للواعدين» عن سعادته بإطلاق البرنامج في دبي، وقال: هي خطوة جديدة في التزامنا المستمر برعاية المواهب الشبابية في جميع أنحاء المنطقة، ومن خلال «لاليغا للواعدين»، قمنا بخطوة جديدة في مسار التطور، حيث نوفر للاعبين الفرصة لمتابعة أهدافهم، في كل من مسيرتهم الأكاديمية والكروية. وأضاف: يشكل التزامنا بالتعليم حجر الزاوية في «لاليغا للواعدين»، ونحن نطبق التميز الأكاديمي والرياضي في خدمة تطوير اللاعبين.

دور مهم

وأشاد فرناندو سانز لاعب ريال مدريد سابقاً وسفير«لاليغا» ومدير العلاقات المؤسسية الدولية ومشروع سفراء وأساطير «لاليغا» بالدور المهم الذي تلعبه أكاديمية «لاليغا» خاصة في دبي، التي تعتبر محطة عالمية في عالم الرياضة وكرة القدم، وقال:

لقد رأينا الفرق الذي يمكن أن يحدثه برنامج تطوير «لاليغا»، باستخدام المعرفة والمنهجية لـ«لاليغا»، أصبحت أكاديمية «لاليغا» في الإمارات التي أطلقناها في عام 2015، المعيار الذهبي لتطوير الشباب في الدولة، ويعمل مركز الكفاءات العالية التابع لأكاديمية «لاليغا» على إنتاج مجموعة ثابتة من المواهب للأندية المحترفة والجامعات الأمريكية من خلال المنح الدراسية، كما نعمل على زيادة هذه الفرص وتوسيع نطاقها.

من جانبه، قال خافيير هيرنانديز، رئيس قسم التنمية الدولية لـ«لاليغا للواعدين»: إن العمل الذي قمنا به على مدار السنوات في تدريب اللاعبين والمدربين دولياً قد شكل نقلة نوعية، ليس فقط لأولئك الذين عملوا مع «لاليغا»، ولكن أيضاً للدوري نفسه وأنديته، نحن مقتنعون أنه الآن مع إنشاء «لاليغا للواعدين» والبرامج الجديدة، التي سنديرها في مجمع مدريد للتعليم والرياضة، سنتمكن من خلق فرص أفضل للجميع.

حضور

وحضر سفيرا «لاليغا» الحفل الختامي لأكاديمية «لاليغا» في الإمارات في نهاية الفصل الدراسي الأول، مما أسعد ما يقرب من 1000 لاعب مسجل في الأكاديمية.

ويعتبر برنامج «لاليغا للواعدين» هو الأحدث في سلسلة من منصات تطوير الرياضة الدولية التي أطلقتها «لاليغا» منذ عام 2015 في دول متعددة، بدءاً من إنشاء أكاديمية «لاليغا» الأولى في العالم في دبي، ويخلق البرنامج فرصاً فريدة للاعبي كرة القدم الشباب الطموحين، للحصول على تعليم عالٍ أثناء اختيارهم مسارات التطوير لمنح التعليم العالي في الجامعات الأمريكية أو عقود كرة القدم مع الأندية المحترفة.

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