جاسم آل علي يُشارك في إدارة «كأس سوزوكي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يُشارك الحكم المساعد الدولي جاسم آل علي ضمن طاقم التحكيم المُكلف بإدارة مباريات بطولة كأس سوزوكي لدول جنوب شرق آسيا، التي يُنظمها اتحاد جنوب شرق آسيا لكرة القدم، وتستضيفها سنغافورة في الفترة من 5 ديسمبر إلى 1 يناير المقبل.

وشارك حكمنا الدولي مؤخراً ضمن الطاقم الذي كُلف بإدارة مباراة منتخب ميانمار مع منتخب تيمور الشرقية، وانتهت بفوز ميانمار بهدفين دون رد.

ويُعد جاسم آل علي من حكام كرة القدم الذين مثلوا التحكيم الإماراتي بصورة مشرفة من خلال مشاركته الخارجية في آسيا، حيث شارك مؤخراً في إدارة مباريات المجموعة الأولى في التصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي استضافها نادي الشارقة، إضافة لمباريات المسابقات المحلية.

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