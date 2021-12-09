السماوي يحقق فوزه الأول ويتجاوز خورفكان

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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حول بني ياس تأخره أمام خورفكان بهدف في الشوط الأول إلى فوز مثير بهدفين خلال المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الرابعة من كأس رابطة المحترفين لتحديد المراكز المتأخرة من التاسع وحتى الرابع عشر في المنافسة ليرفع السماوي رصيده الى 4 نقاط متقدماً نحو المركز ال12 وتراجع خورفكان نحو المركز قبل الأخير "13 " برصيد 3 نقاط.

بكر خورفكان بهدفه الأول والذي جاء عن طريق البرازيلي دوغلاس تانكي في الدقيقة 43، وانتفض لاعبو بني ياس خلال شوط المدربين وتمكنوا من توقيع هدفين سريعين عبر كل من سهيل النوبي في الدقيقة 50 بعد ان تلقى تمريرة سحرية من زميله خميميز ليحرز النوبي هدف التعادل في الدقيقة 50.

ولم ينتظر مدرب السماوي الروماني ايسيالا طويلاً حتى عاد اللاعب احمد ابوناموس وتمكن من تحويل احدى العرضيات برأسه كرة غالطت حارس خورفكان أحمد ديدا في الدقيقة 59 ، وكاد البديل جاسم يعقوب أن يعود بالتعادل لفريقه لكن كرته القوية ارتطمت بقائم مرمى الحارس فهد الظنحاني في الدقيقة 74 . لينتهي اللقاء بفوز بني ياس بنتيجة 2-1 .

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