العروبة يمطر مرمى الظفرة بثلاثية بيضاء

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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فاز العروبة على ضيفه الظفرة بنتيجة 3 -0 ضمن مباريات تحديد المراكز من التاسع وحتى الرابع عشر من مسابقة كأس رابطة المحترفين ليرفع العروبة رصيده إلى 5 نقاط متقدماً نحو المركز الـ 11 "بشكل مؤقت" فيما بقى الظفرة برصيد 3 نقاط وتعرض للهزيمة الثالثة في المسابقة، واحرز ثلاثية العروبة كل من النيجيري ايدو كنغسلي هدفين وهدف للعماني سعيد عبيد في الدقائق 27 ،37 ، 90+4 ..

وانهى العروبة شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة بعد أن بكر له اللاعب سعيد عبيد بالهدف الأول، بعد أن استغل اللاعب خطأ حارس مرمى الظفرة خالد السناني الذي خرج من مرماه في توقيت خاطئ لينجح عبيد في خطف الكرة ويراوغ الحارس قبل أن يودعها المرمى الخالي في الدقيقة 27 .

وبعد دقائق معدودة احرز ايدو كنغسلي هدف العروبة الثاني من تسديدة يسارية في الدقيقة 37، وخلال الشوط الثاني حاول الضيوف تقليص الفارق لكن صلابة دفاع العروبة وصحوة الحارس إبراهيم الكعبي حرمتهم من الوصول لمبتغاهم وفي الوقت بدل الضائع عاد لاعب العروبة كنغسلي وتمكن من تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من مجهود فردي رائع في الدقيقة 90+4 لينتهي اللقاء بفوز العروبة 3 -0 .

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